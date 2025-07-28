Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Польша и Литва воспользовались ослаблением Руси после монголо-татарского нашествия и присвоили западные земли, принадлежащие русским.
По её словам, в тот исторически тяжёлый момент эти государства вели себя как «стервятники и гиены», захватывая территории, пока русская культура и государственность находились в упадке.
Выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», Симоньян подчеркнула, что в отличие от захватчиков, Российская империя впоследствии лишь вернула то, что ранее принадлежало ей. Она напомнила, что императрица Екатерина II восстановила контроль над историческими русскими землями.
Симоньян также отметила, что другие части бывших польских территорий достались Австрии и Пруссии в результате разделов Речи Посполитой. Позже, после наполеоновских войн, император Александр I вернул и те земли, которые были ранее переданы немцам и пруссакам, поскольку, как она подчеркнула, они воевали в союзе с Наполеоном против России.
Ранее Симоньян заявила, что Киевский режим и его западные союзники стремятся дестабилизировать ситуацию внутри РФ, чтобы устроить бунт, рассчитывая, что некоторые граждане идеологически примут их сторону.