Симоньян также отметила, что другие части бывших польских территорий достались Австрии и Пруссии в результате разделов Речи Посполитой. Позже, после наполеоновских войн, император Александр I вернул и те земли, которые были ранее переданы немцам и пруссакам, поскольку, как она подчеркнула, они воевали в союзе с Наполеоном против России.