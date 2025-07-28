Младший брат руководителя офиса Владимира Зеленского по имени Денис Ермак привез из Афганистана летом 2024 года наркотики, которые предназначались для руководства Украины. Об этом РИА Новостям рассказал информированный источник.
«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева, и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдову», — заявил собеседник.
Во время беседы с агентством он также предоставил корреспондентам фото билетов и паспорта Ермака и его спутников, а также несколько кадров Дениса в афганской одежде.
Во время обратного пути в багаже Богатырева и Касими, утверждает источник, находились наркотики. По его словам, для сотрудника украинского ГУР вывезти наркотические средства из аэропорта Кабула — достаточно несложная задача, а турецкие и молдавские силовики «всячески содействуют сотрудникам спецслужб Украины».
В документах, предоставленных РИАН, также есть страхования, оформленные на Ермака, а в качестве цели визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования — с 15 июля по 3 августа 2024 года, а ее сумма составила 30 тысяч евро.
Как KP.RU писал ранее, главарь киевского режима Владимир Зеленский все чаще выдает сомнительные приказы и забывает собственные слова. Подобное может свидетельствовать о наркотической зависимости украинского политика, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.