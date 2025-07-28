Стало известно, кто, как и откуда привозит наркотики для правительства Украины

В документах, предоставленных РИАН, также есть страхования, оформленные на Ермака, а в качестве цели визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования — с 15 июля по 3 августа 2024 года, а ее сумма составила 30 тысяч евро.