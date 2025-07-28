Главы Владивостока и Бреста подписали договор о побратимстве между городами

Брест — город с более чем тысячелетней историей, известный своей крепостью, символом обороны и стойкости в годы Великой Отечественной войны. Сегодня он играет значимую роль в экономике и транспорте региона, что делает его перспективным партнёром для Владивостока в реализации совместных инициатив.