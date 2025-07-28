Главы Владивостока и Бреста подписали договор о побратимстве между городами

В субботу, 26 июля, было официально подписано соглашение о побратимстве между Владивостоком и белорусским Брестом. Этот важный договор заключили два мэра: Константин Шестаков и Сергей Лободинский. Это открыло новую страницу в международном сотрудничестве между двумя городами.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, соглашение предусматривает тесное взаимодействие в экономике, транспорте, туристической сфере, культуре, образовании, спорте и молодёжной политике. Владивосток и Брест планируют развивать совместные проекты и активизировать обмен делегациями, что будет способствовать укреплению связей.
Отмечается, что в конце сентября во Владивостоке пройдут Дни Республики Беларусь. Это традиционное мероприятие включает выставки, концерты и круглые столы, направленные на углубление культурного и делового сотрудничества. Местные власти приглашают белорусских коллег принять участие в этих мероприятиях.
Товарооборот между Приморским краем и Беларусью демонстрирует стабильный рост. В частности, в Владивостоке востребованы белорусская сельскохозяйственная техника, машиностроительная продукция и товары народного потребления. Кроме того, налажено сотрудничество в области логистики с использованием морского порта Владивостока, что открывает новые возможности для транспортировки грузов.
Брест считается одним из ключевых транспортных узлов Беларуси и СНГ, располагается на важных железнодорожных, автомобильных и речных маршрутах. Это стратегическое положение способствует перспективам создания совместных логистических проектов с Владивостоком.
Как отметили представители мэрии, укрепление культурных и экономических отношений с Беларусью соответствует стратегическим интересам Приморского края и способствует развитию сотрудничества на Дальнем Востоке.
«Мы искренне рады новому этапу дружбы с Брестом, рады, что наши города, как и наши страны, идут вперёд вместе — ведь вместе мы действительно сильнее», — сказал глава Владивостока Константин Шестаков.
Брест — город с более чем тысячелетней историей, известный своей крепостью, символом обороны и стойкости в годы Великой Отечественной войны. Сегодня он играет значимую роль в экономике и транспорте региона, что делает его перспективным партнёром для Владивостока в реализации совместных инициатив.