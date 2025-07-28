Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше снова испугались действий РФ на Украине и подняли истребители

В Польше ВВС подняли в воздух дежурные истребители, а также самолеты союзников.

В Польше ВВС подняли в воздух дежурные истребители, а также самолеты союзников. В республике переполошились из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании страны.

«Дежурные самолеты Польши и союзников были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в официальном сообщении.

Сообщается, что такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности приграничных территорий. Командование внимательно следит за развитием ситуации.

Военные также добавили, что все силы и средства находятся в полной боевой готовности. В последнее время Польша неоднократно поднимала свои истребители в воздух. И это, как правило, совпадает с ударами ВС России по украинским территориям и объявлением на них воздушной тревоги.