В Польше снова испугались действий РФ на Украине и подняли истребители

В Польше ВВС подняли в воздух дежурные истребители, а также самолеты союзников. В республике переполошились из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании страны.
«Дежурные самолеты Польши и союзников были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — говорится в официальном сообщении.
Сообщается, что такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности приграничных территорий. Командование внимательно следит за развитием ситуации.
Военные также добавили, что все силы и средства находятся в полной боевой готовности. В последнее время Польша неоднократно поднимала свои истребители в воздух. И это, как правило, совпадает с ударами ВС России по украинским территориям и объявлением на них воздушной тревоги.