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Рубио объявил о скорых переговорах Таиланда и Камбоджи в Малайзии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о скором начале переговоров на высоком уровне между Камбоджей и Таиландом в Малайзии, направленных на достижение немедленного прекращения огня.

Источник: Life.ru

Рубио написал в социальной сети X, что представители Государственного департамента находятся в Малайзии для содействия мирным усилиям. Он также отметил, что и президент США Дональд Трамп, и он сам продолжают взаимодействовать с коллегами из обеих стран и внимательно следят за ситуацией.

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — говорится в сообщении Рубио.

Ранее Дональд Трамп заявил о переговорах с лидерами Камбоджи и Таиланда, направленных на урегулирование военного конфликта между странами. Трамп сообщил, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Ветчаячай заверили его в согласии прекратить огонь. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай подтвердил готовность Бангкока к перемирию при условии искреннего намерения со стороны Камбоджи.

Напомним, что вооружённое столкновение на тайско-камбоджийской границе произошло утром 24 июля. Впоследствии власти Таиланда объявили о начале специальной операции под названием «Война за землю». На следующий день, 25 июля, в восьми приграничных провинциях Таиланда был введён режим военного положения. Жертвами ударов между Таиландом и Камбоджей стали не менее 16 человек.

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