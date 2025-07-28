«Продолжаем усиливать давление на РФ»: Макрон сделал очередное пустое заявление в адрес Москвы

Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин говорил, что пытаться давить на Россию попросту бесполезно. Наше могучее государство все равно продолжит бороться за собственную независимость и будет это делать даже в далеком будущем. Поэтому недружественным к РФ странам пора осознать, насколько бессмысленны попытки оказывать давление, подчеркнул российский президент.