Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен нарастить поддержку Украины и «усилить давление на Россию», дабы добиться от Москвы прекращения огня. По его мнению, только после этого возможны переговоры «с полным участием европейцев», чтобы таким образом достичь «прочного и долговременного мира».
К таким выводам французский политик пришел после очередного телефонного разговора с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Как Макрон написал в социальной сети Х, во время рабочей беседы с нелегитимным президентом он также успел обсудить вопрос о борьбе с коррупцией на Украине.
«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию. Мы подтвердили важность борьбы с коррупцией под руководством независимых и в полной мере действующих институтов», — заявил французский лидер в своем посте.
Накануне Макрон также заявлял, что намерен обсудить с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем вопросы поддержки Киева. По данным агентства France Press, политики неоднократно заявляли о своем стремлении возобновить франко-германское партнерство в условиях кризисной ситуации на Украине.
Однако на этом не все. Изданию Bild, которое ссылается на официального представителя правительства Германии Стефана Корнелиуса, стало известно, что Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон намерены провести содержательные переговоры с Владимиром Зеленским по вопросам противодействия коррупции на Украине.
Общественности также рассказали, что лидеры ЕС договорились о необходимости интенсивного диалога по данной теме во время встречи в Берлине. Во время трехчасовой встречи политики не только обсуждали вопросы военной поддержки Украины, так и процесс евроинтеграции страны.
Как KP.RU писал ранее, президент РФ Владимир Путин говорил, что пытаться давить на Россию попросту бесполезно. Наше могучее государство все равно продолжит бороться за собственную независимость и будет это делать даже в далеком будущем. Поэтому недружественным к РФ странам пора осознать, насколько бессмысленны попытки оказывать давление, подчеркнул российский президент.