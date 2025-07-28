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ВСУ проспали заход ВС РФ в Новоэкономическом ДНР

Российские штурмовые группы скрытно проникли в населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике.

Российские штурмовые группы скрытно проникли в населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. При этом ВСУ несколько дней даже не подозревали, что россияне уже находятся в селе, рассказал штурмовик группировки войск «Центр» Иван Роговенко, передает ТАСС.

«Когда заскочили, на нас воздействия никакого не было. У нас было там уже две группы, а они еще об этом не знали несколько дней. Зашли тайно, скрытно», — поделился боец.

По его словам, спустя несколько дней после скрытного проникновения в населенный пункт стали заходить основные силы российских войск. Сослуживец Роговенко Михаил Маликов, который командует взводом дроноводов, рассказал о работе его расчета по тяжелым беспилотникам ВСУ типа «Баба-Яга» в Новоэкономическом.

Он сообщил, что российские операторы уничтожали дроны противника дистанционно. Работа велась как ночью, так и в дневное время. По признанию Маликова, БПЛА для украинских боевиков стали основным ударным оружием на данном направлении.

Ранее «МК» писал, что украинские боевики пытаются усилить резервами харьковскую группировку в районе Мелового, чтобы попытаться сдержать наступление российской армии.

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