Российские штурмовые группы скрытно проникли в населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. При этом ВСУ несколько дней даже не подозревали, что россияне уже находятся в селе, рассказал штурмовик группировки войск «Центр» Иван Роговенко, передает ТАСС.
«Когда заскочили, на нас воздействия никакого не было. У нас было там уже две группы, а они еще об этом не знали несколько дней. Зашли тайно, скрытно», — поделился боец.
По его словам, спустя несколько дней после скрытного проникновения в населенный пункт стали заходить основные силы российских войск. Сослуживец Роговенко Михаил Маликов, который командует взводом дроноводов, рассказал о работе его расчета по тяжелым беспилотникам ВСУ типа «Баба-Яга» в Новоэкономическом.
Он сообщил, что российские операторы уничтожали дроны противника дистанционно. Работа велась как ночью, так и в дневное время. По признанию Маликова, БПЛА для украинских боевиков стали основным ударным оружием на данном направлении.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики пытаются усилить резервами харьковскую группировку в районе Мелового, чтобы попытаться сдержать наступление российской армии.