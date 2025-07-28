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Сестра Ким Чен Ына резко отказалась от мирных переговоров с Южной Кореей

КНДР отказывается от мирных переговоров с Южной Кореей. Такое заявление заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опубликовало ЦТАК.

Источник: Life.ru

«Республика Корея ни в коем случае не может быть партнёром по примирению и содействию независимо от её вывески и маски. Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсуждать за столом переговоров», — заявила Ким.

Это сообщение стало реакцией на действия президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, направленные на установление диалога с КНДР. По словам Ким Ё Чжон, Сеул ошибается, если надеется, что сентиментальные слова способны решить конфликт.

«Отношения между КНДР и РК полностью вышли из понятия отношений соплеменников», — говорится в официальной позиции.

Ранее в аэропорту Шереметьево прошла регистрация на первый регулярный рейс Москва — Пхеньян, который выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Самолёт Boeing 777−200ER с 440 пассажирами вылетел в 19:00 по московскому времени.

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