В Казахстане ужесточат наказание за незаконное использование дронов

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Депутаты мажилиса предложили ужесточить административную и уголовную ответственность за незаконную сборку и использование дронов в Казахстане.
Запрос отправили правительству, на что премьер Бектенов ответил:
«Принимая во внимание развитие и массовое распространение БПЛА, для своевременного реагирования и предотвращения правонарушений, связанных с их незаконным использованием, привлекаются силы и средства правоохранительных и других специальных органов. Предотвращение нарушений осуществляется с использованием средств радиоэлектронной борьбы», — написал премьер.
Также он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы с участием специальных и иных заинтересованных госорганов вырабатывают меры по ужесточению административной и уголовной ответственности за нелегальную сборку и применение БПЛА в качестве оружия.
Министерством обороны продолжается работа по установке зон UFZ — специальные зоны для полетов БПЛА над территорией городов областного и республиканского значения. А также UARU — зоны ограничения полетов БВС над объектами, подлежащими государственной охране, в целях обеспечения регулирования и контроля полетов БПЛА.
На сегодня за неправомерное использование БПЛА, которое приводит к нарушениям порядка использования воздушного пространства, предусмотрена ответственность:
штраф 10 МРП или 39 320 тенге (72,2 доллара) на физических лиц;
штраф 20 МРП или 78 640 тенге (144,4 доллара) на должностных лиц.
За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания:
штраф 15 МРП или 58 980 тенге (108,3 доллара) на физических лиц;
штраф 25 МРП или 98 300 тенге (180,4 доллара) для должностных лиц с конфискацией беспилотника.
Помимо этого, депутаты затронули вопрос внедрения системы Remote ID для БПЛА массой от 250 граммов. На это Олжас Бектенов ответил, что с 1 января 2024 года вступило в силу требование по обязательному наличию и функционированию систем дистанционной идентификации — Remote ID, при выполнении всех полетов в воздушном пространстве административных границ городов республиканского и областного значения. Это позволяет иметь информацию обо всех выполняемых полетах БПЛА, местоположении оператора и так далее.
Для БПЛА, не имеющих встроенных систем Remote ID, предусмотрена возможность использования монтируемого модуля системы, а также определен порядок закрепления его номера за свидетельством о постановке на учет каждого БПЛА.