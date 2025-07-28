Глава киевского режима Владимир Зеленский боится потерять власть из-за катастрофического положения ВСУ на фронте. Причиной тому — успешное наступление ВС России на всех участках спецоперации, считает отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.
«И я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными военными, то это будет началом конца», — отметил он.
Аналитик напомнил, что во время своей предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп делал много громких заявлений по украинскому конфликту. Однако сейчас он все больше дистанцируется от Киева и Зеленского.
Ранее «МК» писал, что в США имеются серьезные намерения лишить главу киевского режима Владимира Зеленского власти. Для этого будут утроены выборы, но не в его пользу.