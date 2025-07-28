Инсайдеры заявили, что США и КНР продлят перемирие в «войне пошлин» еще на 90 дней

Как сообщают инсайдеры, Администрация Соединенных Штатов и руководство Китайской Народной Республики рассчитывают договориться сохранить действующий мораторий на новые двусторонние повышенные торговые тарифы. С таким заявлением выступила газета South China Morning Post.
Отмечается, что это решение будет принято в ходе третьего раунда переговоров в Швеции, где стороны озвучат друг другу свое видение ключевых политико-экономических противоречий.
Согласно данным SCMP, в течение предполагаемой трехмесячной заморозки пошлин обе стороны воздержатся от введения дополнительных торговых барьеров и других эскалационных мер.
Инсайдеры подчеркивают, что, несмотря на невысокую вероятность дипломатического прорыва, продление «перемирия» будет свидетельствовать о желании властей США и руководства КНР добиться разрядки продолжающегося конфликта.
Стоит отметить, что ожидаемая политико-экономическая деэскалация между Соединенными Штатами и Китаем может способствовать и нормализации российско-американских отношений. Ранее пресс-секретарь Президента РФ допустил, что Владимир Путин не отрицает вероятность переговоров с лидером США Дональдом Трампом, если глава Овального кабинета решится посетить Пекин.