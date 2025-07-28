Инсайдеры заявили, что США и КНР продлят перемирие в «войне пошлин» еще на 90 дней

Стоит отметить, что ожидаемая политико-экономическая деэскалация между Соединенными Штатами и Китаем может способствовать и нормализации российско-американских отношений. Ранее пресс-секретарь Президента РФ допустил, что Владимир Путин не отрицает вероятность переговоров с лидером США Дональдом Трампом, если глава Овального кабинета решится посетить Пекин.