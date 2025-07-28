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Польский наемник передумал сдаваться в плен и хотел подорваться

При освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике в руки российских военных попал польский наемник, который едва не подорвал себя гранатой.

При освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике в руки российских военных попал польский наемник, который едва не подорвал себя гранатой. Об этом рассказал боец группировки «Восток» с таким же позывным, передает РИА Новости.

«На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом — он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату», — поделился военнослужащий.

Два дня назад, 26 июля, в Министерстве обороны России официально заявили об освобождении от укронацистов Зеленого Гая в ДНР. Это был крупный опорник ВСУ. Он стоял на пути к границе Днепропетровской области. Украинские боевики спешно отступали под натиском ВС РФ, отметили в военном ведомстве.

Ранее «МК» писал, что в Харькове были замечены необычные наемники ВСУ — представители Средней Азии.