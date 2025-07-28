Польский наемник передумал сдаваться в плен и хотел подорваться

«На том же Зеленом Гае сам наемник, именно польский, был взят в плен. Наши войска штурмовали дом — он отбивался, как мог. Потом в определенный момент просто прекратил палить из оружия, и наши военные подошли к дому, он, конечно же, сдал оружие, но хотел потянуться за гранатой, но наши военные предотвратили данный момент: вырвали у него эту гранату», — поделился военнослужащий.