Рубио сообщил о готовящихся переговорах по конфликту Таиланда и Камбоджи

Напомним, 27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что его страна и Таиланд достигли соглашения о незамедлительном и безоговорочном прекращении огня. Глава правительства отметил, что договорённости были прекращены при поддержке президента США Дональда Трампа. Перед этим обращением, 26 июля, Хун Манет провёл телефонный разговор с американским лидером.