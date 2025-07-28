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Рубио сообщил о готовящихся переговорах по конфликту Таиланда и Камбоджи

Встреча по прекращению боевых действий между Таиландом и Камбоджей пройдёт в Малайзии.

Источник: Аргументы и факты

Камбоджа и Таиланд в ближайшее время проведут на высоком уровне переговоры о прекращении боевых действий, начавшихся 24 июля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он уточнил, что встреча пройдёт на малайзийской территории.

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — написал глава Госдепартамента США в соцсети X*.

Рубио отметил, что сотрудники его ведомства уже прибыли к месту проведения встречи «для содействия диалогу».

Напомним, 27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что его страна и Таиланд достигли соглашения о незамедлительном и безоговорочном прекращении огня. Глава правительства отметил, что договорённости были прекращены при поддержке президента США Дональда Трампа. Перед этим обращением, 26 июля, Хун Манет провёл телефонный разговор с американским лидером.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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