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«Фиаско»: Ле Пен объяснила, почему заключенная с США сделка стала катастрофой ЕС

Марин Ле Пен, лидер французской партии консервативного уклона «Национальное объединение», осудила заключенную 27 июля торговую сделку между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Марин Ле Пен, лидер французской партии консервативного уклона «Национальное объединение», осудила заключенную 27 июля торговую сделку между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Соответствующую публикацию она сделала на своем аккаунте в соцсети Х.

«Это политическое, экономическое и моральное фиаско», — подчеркнула Марин Ле Пен.

Оппозиционер отметила, что положения договора, подписанного Президентом США Дональдом Трампа и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, явно создают преимущество для американских производителей на региональном рынке.

Марин Ле Пен добавила, что условия сделки являются губительными для национальных экономик ЕС.

Незадолго до переговоров 27 июля обозреватель «МК» в своем авторском материале постарался разобраться в сути продолжавшейся уже несколько месяцев «войны пошлин» между Старым и Новым Светом.

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