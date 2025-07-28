В столице КНДР приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

Самолет вылетел из Шереметьево в 19:30 мск. Время в пути составило около восьми часов. Обратный рейс из Пхеньяна в Москву запланирован на завтра, самолет вылетит в 9:00 по местному времени (3:00 мск). Среди пассажиров был глава Минприроды России Александр Козлов, который возглавляет российскую межправительственную комиссию по сотрудничеству РФ и КНДР. Он назвал запуск рейса историческим событием.