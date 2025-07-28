Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Польшу и Литву со стервятниками и гиенами, которые подобрали западные части русских земель в трудный период истории Руси, а именно после монголо-татарского ига. Однако в последующие годы Российской империи удалось вернуть свои законные земли. Об этом журналистка заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Польша вместе с Литвой, как стервятники гиены. Когда мы немыслимо пострадали, это еще предстоит оценить нашим историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще все, от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части наших земель», — напомнила Симоньян.
По словам российского корреспондента, после этого периода в истории нашего государства Россия просто вернула свои земли обратно. И произошло это благодаря Екатерине II, вспоминает историю главред.
«Екатерина Алексеевна II, светлая ей память, немка, между прочим, вернула эти земли. Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое», — рассказывает спикер.
Симоньян также напомнила всем и о том, что во времена правления Александра I, уже в результате наполеоновский войн, Российская империя забрала ту часть Польши, «которая отошла немцам и пруссакам».
«Это почему? Это потому что они воевали с Наполеоном вместе против нас», — подытожила корреспондент.
Кроме того, в эфире вышеупомянутой программы Маргарита Симоньян напомнила об истории всем, кто пытается угрожать россиянам. Она подчеркнула, что Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты.
В эфире программы журналистка напомнила главы истории и рассказала, что уроженцам Хазарского каганата все платили дань, однако им этого не хватало. И они решили пойти войной на Русь Однако все государства, воюющие с РФ, уточнила спикер, плохо заканчивали.
Как KP.RU писал ранее, Симоньян уверена, что президент России Владимир Путин всегда прав, даже если сперва окружающим кажется, что нужно поступить иначе, его талант — всегда принимать верные решения.