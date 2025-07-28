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Премьер-министр Мишустин приедет в Омск с рабочим визитом

28 июля премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Омск.

Источник: РИА "Новости"

В рамках рабочего визита глава правительства побывает в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского, а также осмотрит новый госпиталь для ветеранов войн. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Особое внимание в поездке будет уделено медицинскому учреждению на улице Рождественского. Госпиталь рассчитан на 140 мест и станет важным звеном в системе медпомощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Напомним, что завершение реконструкции госпиталя изначально планировалось только к началу декабря. Однако строительные работы завершат досрочно.