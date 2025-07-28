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Глава МИД Австрии: Трамп преподнёс Путину часть Украины на блюдечке

Президент США Дональд Трамп фактически передал российскому лидеру Владимиру Путину Крым и ряд восточных областей Украины «на блюдечке с голубой каёмочкой». Такое мнение высказала глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt.

Источник: Life.ru

«Если бы президент России Владимир Путин искал мира, он бы уже начал переговоры. Президент США Дональд Трамп на самом деле передал ему Крым и восточные регионы Украины, исключив возможность вступления страны в НАТО», — отметила дипломат.

Кроме того, Майнль-Райзингер раскритиковала Трампа за его отказ поддержать членство Украины в НАТО. Тем не менее она указала на то, что время в условиях военных действий работает против России.

Ранее Майнль-Райзингер говорила о возможном отказе Австрии от нейтралитета и присоединении к НАТО. Она указала, что это решение пока не находит широкой поддержки в стране.

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