Для того чтобы доставить дурманящие препараты нуждающимся в них киевским элитам, данному «курьеру» в 2024 году пришлось совершить многоэтапный трансферный перелет до Кабула. Как указали на РИА Новости, эта поездка в целях «интеллектуального труда» заставила Дениса Ермака потратить более 2 недель, за время которых он успел побывать в Баку, Кишиневе и Дубае.