Брат Андрея Ермака, начальника офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского, замешан в наркотрафике. Подробности со ссылкой на инсайдера приводят РИА Новости.
«В предоставленном источником договоре страхования, оформленном на Дениса Ермака, в качестве цели визита в Афганистан указаны “экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых”…», — сообщили в информагентстве.
Для того чтобы доставить дурманящие препараты нуждающимся в них киевским элитам, данному «курьеру» в 2024 году пришлось совершить многоэтапный трансферный перелет до Кабула. Как указали на РИА Новости, эта поездка в целях «интеллектуального труда» заставила Дениса Ермака потратить более 2 недель, за время которых он успел побывать в Баку, Кишиневе и Дубае.
Стоит отметить, что «туризм» родного брата не является единственным скандалом, в котором оказался замешан Андрей Ермак за последние несколько месяцев. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, причастен ли этот киевский чиновник к решению нелегитимного политика Владимира Зеленского избавиться от государственных антикоррупционных инстанций.