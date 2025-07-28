Губернатор Хоценко поздравил омичей с днем Крещения Руси

В понедельник, 28 июля 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного собрания региона Александр Артемов поздравили омичей с днем крещения Руси.
«Поздравляем вас с Днём крещения Руси, великим событием отечественной истории! Православие — важная составляющая национальной идентичности, источник духовной силы и мудрости для многих поколений наших соотечественников. Христианство, как и другие традиционные религии, скрепляет российское общество такими важными для каждого человека идеалами любви, добра и справедливости. Пусть вера всегда вдохновляет вас на благие поступки во имя ближних и нашей Родины! Желаем вам согласия, мира и благополучия!» — говорится в поздравлении.
Добавим, дата праздника, 28 июля, была установлена в 2010 году в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. Накануне в Омске прошел всенародный крестный ход, посвященный празднику. Более 7,5 тысячи омичей после Божественной литургии прошли от Успенского кафедрального собора до Свято-Никольского казачьего собора.