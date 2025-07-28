Глава МИД Рыженков сказал, что у президента Беларуси есть приглашения посетить больше полмира

Министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашения посетить больше полмира.
Глава МИД акцентировал внимание на том, что у главы государства приглашений очень много: и страны Африки, и Латинской Америки, и Азии. Рыженков сказал, что Александра Лукашенко ждут в Лаосе и также готовы приехать в Беларусь.
— Есть приглашения больше полмира, наверное, посетить. Мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений, — уточнил министр иностранных дел Беларуси.
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