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Глава МИД Рыженков сказал, что у президента Беларуси есть приглашения посетить больше полмира

Глава МИД Беларуси: Лукашенко получил приглашения посетить больше полмира.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашения посетить больше полмира.

Глава МИД акцентировал внимание на том, что у главы государства приглашений очень много: и страны Африки, и Латинской Америки, и Азии. Рыженков сказал, что Александра Лукашенко ждут в Лаосе и также готовы приехать в Беларусь.

— Есть приглашения больше полмира, наверное, посетить. Мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений, — уточнил министр иностранных дел Беларуси.

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