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Симоньян: Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты

Маргарита Симоньян заявила, что все государства, воюющие с Россией, плохо заканчивали.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила всем, кто угрожает россиянам, что все государства, воюющие с Россией, плохо заканчивали.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она напомнила, что Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты. «Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили», — рассказала Симоньян.

Она также отметила талант российского президента Владимира Путина, подчеркнув, что он всегда принимает верные решения.

Симоньян также заявила, что Польша и Литва после монголо-татарского нашествия воспользовались ослаблением Руси и присвоили принадлежащие русским западные земли.

Кроме того, она обвинила Украину и Запад в попытке расшатать Россию изнутри и устроить бунт.

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