Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила всем, кто угрожает россиянам, что все государства, воюющие с Россией, плохо заканчивали.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она напомнила, что Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты. «Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили», — рассказала Симоньян.
Она также отметила талант российского президента Владимира Путина, подчеркнув, что он всегда принимает верные решения.
Симоньян также заявила, что Польша и Литва после монголо-татарского нашествия воспользовались ослаблением Руси и присвоили принадлежащие русским западные земли.
Кроме того, она обвинила Украину и Запад в попытке расшатать Россию изнутри и устроить бунт.