Симоньян: Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она напомнила, что Хазарский каганат, пойдя на Русь, исчез с мировой карты. «Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили», — рассказала Симоньян.