Сестра Ким Чен Ына жестко ответила Сеулу на «сентиментальность»

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон уверена, что ее стране не о чем разговаривать с соседней. Она считает, что Пхеньян и Сеул прошли точку невозврата в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Е Чжон также заявила, что усилия Южной Кореи по завершению вещания через громкоговорители пропагандистских сообщений, распространения листовок и других действий, это не жест доброй воли. По ее мнению, это исправление их собственных ошибок.
«Если в Сеуле полагали, что смогут стереть последствия собственной враждебной политики несколькими сентиментальными высказываниями, то они глубоко заблуждаются», — подчеркнула сестра северокорейского лидера.
Не оставила она без внимания и заявления министра Южной Кореи Чон Дон Ена о необходимости возвращения к диалогу. Эти слова были подвергнуты критике с ее стороны. Она уверена, что Сеул по-прежнему держит курс на сотрудничество с Америкой, а не с Северной Кореей.