Сестра Ким Чен Ына жестко ответила Сеулу на «сентиментальность»

Не оставила она без внимания и заявления министра Южной Кореи Чон Дон Ена о необходимости возвращения к диалогу. Эти слова были подвергнуты критике с ее стороны. Она уверена, что Сеул по-прежнему держит курс на сотрудничество с Америкой, а не с Северной Кореей.