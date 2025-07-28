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Сестра Ким Чен Ына жестко ответила Сеулу на «сентиментальность»

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон уверена, что ее стране не о чем разговаривать с соседней.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон уверена, что ее стране не о чем разговаривать с соседней. Она считает, что Пхеньян и Сеул прошли точку невозврата в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Е Чжон также заявила, что усилия Южной Кореи по завершению вещания через громкоговорители пропагандистских сообщений, распространения листовок и других действий, это не жест доброй воли. По ее мнению, это исправление их собственных ошибок.

«Если в Сеуле полагали, что смогут стереть последствия собственной враждебной политики несколькими сентиментальными высказываниями, то они глубоко заблуждаются», — подчеркнула сестра северокорейского лидера.

Не оставила она без внимания и заявления министра Южной Кореи Чон Дон Ена о необходимости возвращения к диалогу. Эти слова были подвергнуты критике с ее стороны. Она уверена, что Сеул по-прежнему держит курс на сотрудничество с Америкой, а не с Северной Кореей.

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