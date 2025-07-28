МО РФ обновила список ночных атак ВСУ на Россию

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ семь вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.
По одной воздушной цели ПВО сбила в небе над Брянской, Орловской и Калужской областями. Остальные беспилотники пытались атаковать Ростовский регион.
Ранее «МК» писал, что Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, 27 июля сообщил, что в результате очередного налета дронов боевиков ВСУ в регионе погиб местный житель.