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МО РФ обновила список ночных атак ВСУ на Россию

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ семь вражеских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над регионами РФ семь вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.

По одной воздушной цели ПВО сбила в небе над Брянской, Орловской и Калужской областями. Остальные беспилотники пытались атаковать Ростовский регион.

Ранее «МК» писал, что Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, 27 июля сообщил, что в результате очередного налета дронов боевиков ВСУ в регионе погиб местный житель.