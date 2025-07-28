Отдал карту — сел: в Казахстане ввели наказание за передачу банковских данных

Так, новой статьей 232−1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.
Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан.
К сожалению, часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления.
Важно помнить: персональные и банковские данные — это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом.
МВД в очередной раз выступает с важными рекомендациями:
- никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;
- не соглашаться на «легкий заработок» через передачу своей карты или счета;
- при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.
Несколько дней ранее сообщалось, в Казахстане полиция ведет разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, предусматривающим запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица.