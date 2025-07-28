Китай и США могут продлить перемирие в торговой войне на 90 дней

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о близости заключения торгового соглашения с Китаем. Во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что США уже достигли определённых договорённостей с Китаем. При этом Трамп подчеркнул, что исход переговоров остаётся неопределённым и зависит от дальнейшего развития событий.