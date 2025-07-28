Китай и США могут продлить перемирие в торговой войне на 90 дней

«Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят тарифное перемирие ещё на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме», — говорится в публикации агентства.
SCMP отмечает, что, несмотря на продление паузы, значительного прогресса в достижении компромисса не ожидается. Стороны продолжают занимать принципиальные позиции по ключевым вопросам торговли.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о близости заключения торгового соглашения с Китаем. Во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что США уже достигли определённых договорённостей с Китаем. При этом Трамп подчеркнул, что исход переговоров остаётся неопределённым и зависит от дальнейшего развития событий.