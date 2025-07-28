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Трамп недоволен действиями Белого дома в деле Эпштейна

The Washington Post сообщает, что Дональд Трамп раздражен тем, как его администрация реагирует на шумиху вокруг дела Джеффри Эпштейна.

The Washington Post сообщает, что Дональд Трамп раздражен тем, как его администрация реагирует на шумиху вокруг дела Джеффри Эпштейна. По данным источников издания, президент недоволен ошибками подчиненных и отсутствием четкой стратегии в работе с этим скандалом.

Чиновники Белого дома надеялись, что тема быстро угаснет, однако общественный резонанс только усиливается. Это заставляет Трампа задуматься о возможных кадровых перестановках, хотя некоторые источники сомневаются, что он пойдет на увольнения.

«Он не хочет создавать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — заявил один из собеседников WP.

Под ударом может оказаться генеральный прокурор Пэм Бонди, которая ранее обещала опубликовать документы по делу Эпштейна, но затем участвовала в подготовке меморандума о засекречивании части материалов. На фоне растущего давления Трамп поручил ей рассекретить данные расследования.

«Они просчитались с масштабом скандала, который сами же раздули. Теперь они в панике пытаются сменить тему и найти хоть какие-то объяснения», — прокомментировал ситуацию Стивен Солцбург, экс-сотрудник Минюста США.

Джеффри Эпштейн, финансист, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. В материалах дела упоминаются многие влиятельные лица, включая Трампа. The Wall Street Journal ранее сообщала, что имя президента фигурирует в документах, но сам он отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.

Напомним, что Трамп и Эпштейн были знакомы, а по данным The New York Times, они долгое время общались. Ранее также стало известно, что Трамп подарил финансисту рисунок обнаженной женщины с автографом на 50-летие.

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