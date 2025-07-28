Трамп недоволен действиями Белого дома в деле Эпштейна

Джеффри Эпштейн, финансист, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. В материалах дела упоминаются многие влиятельные лица, включая Трампа. The Wall Street Journal ранее сообщала, что имя президента фигурирует в документах, но сам он отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.