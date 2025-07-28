Трамп недоволен действиями Белого дома в деле Эпштейна

The Washington Post сообщает, что Дональд Трамп раздражен тем, как его администрация реагирует на шумиху вокруг дела Джеффри Эпштейна. По данным источников издания, президент недоволен ошибками подчиненных и отсутствием четкой стратегии в работе с этим скандалом.
Чиновники Белого дома надеялись, что тема быстро угаснет, однако общественный резонанс только усиливается. Это заставляет Трампа задуматься о возможных кадровых перестановках, хотя некоторые источники сомневаются, что он пойдет на увольнения.
«Он не хочет создавать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — заявил один из собеседников WP.
Под ударом может оказаться генеральный прокурор Пэм Бонди, которая ранее обещала опубликовать документы по делу Эпштейна, но затем участвовала в подготовке меморандума о засекречивании части материалов. На фоне растущего давления Трамп поручил ей рассекретить данные расследования.
«Они просчитались с масштабом скандала, который сами же раздули. Теперь они в панике пытаются сменить тему и найти хоть какие-то объяснения», — прокомментировал ситуацию Стивен Солцбург, экс-сотрудник Минюста США.
Джеффри Эпштейн, финансист, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме в 2019 году. В материалах дела упоминаются многие влиятельные лица, включая Трампа. The Wall Street Journal ранее сообщала, что имя президента фигурирует в документах, но сам он отрицает какую-либо причастность к преступлениям Эпштейна.
Напомним, что Трамп и Эпштейн были знакомы, а по данным The New York Times, они долгое время общались. Ранее также стало известно, что Трамп подарил финансисту рисунок обнаженной женщины с автографом на 50-летие.