Новой формат срочной военной службы запустили в Казахстане

Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий. Чтобы служить по этому формату, казахстанцам призывного возраста нужно будет зарегистрироваться на сайте проекта. Анкеты желающих будут рассмотрены комиссией. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.