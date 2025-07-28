Новой формат срочной военной службы запустили в Казахстане

Первый призыв этого формата начнет службу этой осенью в Алматинской области. Служить по-новому будут 150 призывников.
Как поясняют в министерстве, проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга.
Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики.
На территории части завершаются строительные и ремонтные работы. Обновляются спортивные объекты, устанавливаются тренажеры, создаются площадки для игровых видов спорта и зоны для зрителей. Для развития логического мышления и поддержки интеллектуальной активности планируется запуск шахматных секций.
Помимо этого, в рамках проекта призывники будут проходить базовое обучение в сфере телекоммуникаций и IT. По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве.
Планируется обучить призывников основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам.
Еще Минобороны обещает проводить тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста.
Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий. Чтобы служить по этому формату, казахстанцам призывного возраста нужно будет зарегистрироваться на сайте проекта. Анкеты желающих будут рассмотрены комиссией. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении.
«SARBAZ+ — это не только модель военной службы, но и возможность личностного и профессионального роста. Мы стремимся к тому, чтобы каждый призывник выходил из армии с реальными знаниями и навыками, которые пригодятся в гражданской жизни», — отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.
Если проект будет успешным, его поэтапно внедрят и в других подразделениях Вооруженных Сил Казахстана.
Отметим, согласно закону РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», воинская служба в Казахстане включает в себя:
- воинскую службу по призыву;
- воинскую службу по контракту.
К воинской службе по призыву относятся:
- срочная воинская служба рядового и сержантского составов;
- воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;
- воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.
К воинской службе по контракту относятся:
- воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов;
- воинская служба и обучение кадетов, курсантов, адъюнктов, магистрантов и докторантов, военных интернов военных учебных заведений.
Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.
«Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями», — отмечали ранее в Минобороны.