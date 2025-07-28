Трамп выразил недовольство действиями администрации по делу Эпштейна

Напомним, в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с множеством девушек, часть из которых не достигли 14-летнего возраста. Эпштейн выплачивал им денежные средства, а впоследствии использовал некоторых жертв для привлечения новых. В июле 2019 года Эпштейна обнаружили без признаков жизни в тюремной камере. Официальной причиной смерти было названо самоубийство. Недавно газета The Wall Street Journal опубликовала сенсационную статью, в которой утверждалось, что в 1996 году Трамп преподнёс Эпштейну в качестве подарка рисунок с изображением обнажённой женщины. Президент обвинил владельца издания Руперта Мёрдока в клевете и обратился в суд с иском, требуя компенсацию в размере 10 миллиардов долларов.