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Трамп выразил недовольство действиями администрации по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство тем, как его администрация справляется с ситуацией вокруг дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP). Американский лидер, по данным издания, разочарован отсутствием чёткой стратегии у чиновников, рассчитывавших на скорое угасание интереса к этому делу.

Источник: Life.ru

Согласно публикации, в связи с этим не исключены кадровые перестановки. Однако, некоторые полагают, что увольнений удастся избежать.

«Он не хочет создавать ещё больший спектакль, увольняя кого-либо», — пишет WP.

Напомним, в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с множеством девушек, часть из которых не достигли 14-летнего возраста. Эпштейн выплачивал им денежные средства, а впоследствии использовал некоторых жертв для привлечения новых. В июле 2019 года Эпштейна обнаружили без признаков жизни в тюремной камере. Официальной причиной смерти было названо самоубийство. Недавно газета The Wall Street Journal опубликовала сенсационную статью, в которой утверждалось, что в 1996 году Трамп преподнёс Эпштейну в качестве подарка рисунок с изображением обнажённой женщины. Президент обвинил владельца издания Руперта Мёрдока в клевете и обратился в суд с иском, требуя компенсацию в размере 10 миллиардов долларов.

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