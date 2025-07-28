В результате нового налета дронов ВСУ на Ростовщину в одном из хуторов начался пожар

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил о возгорании на территории одного из населенных пунктов, причиной которого стал очередной налет дронов боевиков ВСУ. Подробности приведены в его Telegram-канале.
«…Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района», — заявил Юрий Слюсарь.
По словам главы области, отправившиеся в населенный пункт огнеборцы быстро устранили возгорание.
Он подчеркнул, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить другие беспилотники киевских радикалов, пытавшиеся нанести удары по городам Каменск-Шахтинский и Новошахтинск.
К сожалению, массированные налеты БПЛА неонацистов ВСУ на мирные регионы страны продолжаются практически ежедневно. Однако Российская Армия также не прекращает отражать атаки боевиков ВСУ — с 26 по 27 июля силы ПВО ликвидировали сразу 291 вражеский беспилотник в небе над несколькими субъектами РФ.