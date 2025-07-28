Косачёв о торговой сделке ЕС и США: политика в шагах ЕК подменила экономику

По словам вице-спикера, первая трудность состоит в том, что товары из ЕС могут не выдержать конкуренции на американском рынке при действии 15-процентных ввозных пошлин. Кроме того, необходимо понять, какое количество углеводородов ЕС закупит у США за $750 млрд и какое качество будет иметь это сырьё.