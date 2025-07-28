Косачёв о торговой сделке ЕС и США: политика в шагах ЕК подменила экономику

«Евробюрократии так удобнее — лозунги всё более боевые, а оплачивать “черный переход” предстоит национальным правительствам. На лозунгах и аплодисментах далеко не уедешь. И “определенности в условиях неопределенности”, обещанной еврокомиссаршей (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.), здесь явно недостаточно», — написал он в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что переговоры по сделке завершились на условиях США. Косачёв подчеркнул, что теперь возникли ряд вопросов, от которых будет зависеть будущее евроинтеграции.
По словам вице-спикера, первая трудность состоит в том, что товары из ЕС могут не выдержать конкуренции на американском рынке при действии 15-процентных ввозных пошлин. Кроме того, необходимо понять, какое количество углеводородов ЕС закупит у США за $750 млрд и какое качество будет иметь это сырьё.
Также, как считает Косачёв, необходимо определиться с тем, на каких условиях и в какие отрасли Брюссель будет инвестировать $600 млрд в экономику Соединённых Штатов.
Сенатор добавил, что евроинтеграция подразумевалась как инструмент развития, а не противостояния. При этом, по его мнению, она выродилась в прямо противоположное первому и идентичное второму.
Напомним, 27 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Брюссель достигли договоренности о торговой сделке. Американский лидер утверждает, что ЕС согласился открыть свои рынки для американских товаров на условиях нулевых таможенных пошлин.
Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала это соглашение провалом Брюсселя на политическом, экономическом и моральном уровне.