В России ждут реакции FIE на провокации в Тбилиси на ЧМ по фехтованию

В Госдуме призвали Международную федерацию фехтования публично отреагировать на антироссийские провокации, которые произошли на чемпионате мира в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. Конечно, эта акция никакого отношения к спорту не имеет», — заявил депутат Дмитрий Свищев.
При этом он отметил профессиональную работу грузинских стражей порядка, которые пресекли неправомерные действия. Он также уверен, что в Тбилиси были нарушены права россиян, хотя они и выступают в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси активисты сожгли российский триколор. Также были устроены подрывы пиротехники у гостиницы, где проживали спортсмены из РФ.