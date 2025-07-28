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В России ждут реакции FIE на провокации в Тбилиси на ЧМ по фехтованию

В Госдуме призвали Международную федерацию фехтования публично отреагировать на антироссийские провокации, которые произошли на чемпионате мира в Тбилиси.

В Госдуме призвали Международную федерацию фехтования публично отреагировать на антироссийские провокации, которые произошли на чемпионате мира в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. Конечно, эта акция никакого отношения к спорту не имеет», — заявил депутат Дмитрий Свищев.

При этом он отметил профессиональную работу грузинских стражей порядка, которые пресекли неправомерные действия. Он также уверен, что в Тбилиси были нарушены права россиян, хотя они и выступают в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси активисты сожгли российский триколор. Также были устроены подрывы пиротехники у гостиницы, где проживали спортсмены из РФ.