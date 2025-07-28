Над четырьмя регионами РФ уничтожили семь БПЛА. Военная операция, день 1251-й

09:16 Ослабление власти украинского лидера Владимира Зеленского и продолжающее наступление ВС России на фронте позволяют говорить об окончании конфликта на Украине уже в этом году, сказал ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.
09:11 Лейтенант Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет ВСУ и склад с боеприпасами, выяснил ТАСС:
«Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его».
09:05 «Страна.ua» пишет о взрывах в Хмельницкой области Украины.
08:51 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
08:43 ⚡️По данным «Ъ», российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры. Он сообщил подчиненным заведомо ложную информацию о СВО, преувеличил успехи противника в ДНР и негативно оценил действия ВС РФ.
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08:25 Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, убыли из Сум — ТАСС.
08:23 Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину часть Украины, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в беседе с Welt:
«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО».
По ее словам, Австрия может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.
08:17 На Украине двух граждан ЮАР арестовали по обвинению в дезертирстве, пишет газета City Press.
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08:05 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников: четыре над Ростовской областью, один над Орловской, один над Калужской, один над Брянской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1251-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.