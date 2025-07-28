Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

El Periodico: жена Трампа Мелания игнорирует мужа и статус первой леди США

После празднования Дня независимости США супруга Дональда Трампа Мелания практически перестала участвовать в официальных мероприятиях, сообщает El Periodico.

Источник: Аргументы и факты

Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания нечасто появляется с ним на публике. Об этом пишет испанское издание El Periodico, ссылаясь на анонимные источники.

Журналисты подчеркивают, что после празднования 4 июля Дня независимости США супруга Трампа практически перестала участвовать в официальных мероприятиях. Большую часть времени она проводит в квартире в Нью-Йорке или в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

В El Periodico подсчитали, что за прошедший год Мелания лишь 14 раз присутствовала на мероприятиях. В окружении президента Соединенных Штатов считают, что она игнорирует выполнение обязанностей первой леди, подчеркивается в статье.

Ранее политолог Владимир Скачко не исключил, что жена Трампа может давить на него по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше