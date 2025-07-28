El Periodico: жена Трампа Мелания игнорирует мужа и статус первой леди США

Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания нечасто появляется с ним на публике. Об этом пишет испанское издание El Periodico, ссылаясь на анонимные источники.
Журналисты подчеркивают, что после празднования 4 июля Дня независимости США супруга Трампа практически перестала участвовать в официальных мероприятиях. Большую часть времени она проводит в квартире в Нью-Йорке или в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
В El Periodico подсчитали, что за прошедший год Мелания лишь 14 раз присутствовала на мероприятиях. В окружении президента Соединенных Штатов считают, что она игнорирует выполнение обязанностей первой леди, подчеркивается в статье.
Ранее политолог Владимир Скачко не исключил, что жена Трампа может давить на него по Украине.