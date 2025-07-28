В КНДР отказались от контактов с новым президентом Южной Кореи

Ким отметила, что Сеул после прихода к власти нового лидера пошел на «прекращение пропагандистского вещания против КНДР через громкоговорители, на прекращение разбрасывания листовок, разрешил доступ отдельных туристов из РК в КНДР». Она подчеркнула, что в Южной Корее стали говорить о необходимости положить конец эпохе ответа «жесткостью на жесткость» и начать эпоху ответа «на добро добром», эпоху примирения и содействия.