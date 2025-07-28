В КНДР отказались от контактов с новым президентом Южной Кореи

Ким отметила, что Сеул после прихода к власти нового лидера пошел на «прекращение пропагандистского вещания против КНДР через громкоговорители, на прекращение разбрасывания листовок, разрешил доступ отдельных туристов из РК в КНДР». Она подчеркнула, что в Южной Корее стали говорить о необходимости положить конец эпохе ответа «жесткостью на жесткость» и начать эпоху ответа «на добро добром», эпоху примирения и содействия.
Однако в Пхеньяне уверены, что действия Ли не меняют «нутро правителя» Южной Кореи, «помешанного на объединении путем поглощения» КНДР. Новый президент также, как и предшественники, верит в союз в США и проводит «конфронтационную политику», отметила Ким.
По ее мнению, Северной и Южной Корее не о чем говорить за столом переговоров: «Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула».
Заявление Ким Ё Чжон — первая официальная реакция Пхеньяна на политику Ли Чже Мёна в отношении КНДР, пишет Yonhap. При этом, отмечает агентство, его опубликовали только в ЦТАК — СМИ, предназначенном для внешней аудитории. В доступных жителям Северной Кореи изданиях, таких как газете «Нодон синмун», его не освещали.
Профессор Университета по изучению КНДР в Сеуле Ян Му Джин обратил внимание, что в заявлении Ким совместные военные учения Южной Кореи и США названы «символом враждебного отношения» и допустил, что маневры, которые пройдут в августе, «могут стать переломным моментом в межкорейских отношениях».
Южнокорейское правительство дало понять, что продолжит попытки улучшить отношения с Пхеньяном, несмотря на отказ от переговоров. Ли выразил намерение «продолжать сотрудничество в долгосрочной перспективе», при этом осознавая, что процесс будет непростой, поскольку «враждебность и недоверие крайне сильны». «Установление мира без необходимости воевать — незыблемая философия администрации Ли Чжэ Мёна», — говорится в заявлении Голубого дома.
В начале июня кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах. За него проголосовали 48,43% избирателей, за его оппонента Ким Мун Су — 42,59%. Всего в выборах участвовали пять кандидатов.
Досрочные выборы прошли через два месяца после того, как Конституционный суд утвердил импичмент прежнего президента Юн Сок Ёля. 3 декабря 2024 года тот попытался ввести в стране военное положение, но национальное собрание отменило его решение и сместило политика с должности.
Позднее южнокорейские военные прекратили пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей в связи с анонсированным новым политическим курсом в отношении Пхеньяна. Решение приняли «в рамках усилий по выполнению обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове».