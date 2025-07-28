Соперник Паслера предложил отправить в Совфед участника спецоперации

«В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образования — 126 подписей», — рассказали там.
В качестве кандидатов в Совет Федерации Кузнецов предложил депутата заксобрания Екатерину Есину, депутата новолялинской гордумы Алексея Коровкина и участника российской спецоперации на Украине Максима Чирышева.
Сейчас избирком в течение десяти дней должен будет проверить листы поддержки и другие документы, предоставленные Кузнецовым. После этого комиссия примет решение о его официальной регистрации в качестве кандидата.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее документы о регистрации подал врио губернатора Денис Паслер, который баллотируется от «Единой России».