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Соперник Паслера предложил отправить в Совфед участника спецоперации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля, ФедералПресс. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов собрал документы, чтобы пройти «муниципальный фильтр» на выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Источник: РИА "Новости"

«В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образования — 126 подписей», — рассказали там.

В качестве кандидатов в Совет Федерации Кузнецов предложил депутата заксобрания Екатерину Есину, депутата новолялинской гордумы Алексея Коровкина и участника российской спецоперации на Украине Максима Чирышева.

Сейчас избирком в течение десяти дней должен будет проверить листы поддержки и другие документы, предоставленные Кузнецовым. После этого комиссия примет решение о его официальной регистрации в качестве кандидата.

Послезавтра заканчивается срок подачи документов на регистрацию. Пока не сдали подписи кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее документы о регистрации подал врио губернатора Денис Паслер, который баллотируется от «Единой России».

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