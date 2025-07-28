Главные новости 28 июля 2025 года

Один из членов группы террористов, напавших на «Крокус сити холл», гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, побывал с разведкой в концертном зале за две недели до теракта. Он уточнил расположение выходов. 22 марта он приехал в «Крокус» за четыре часа, чтобы определить, удастся ли совершить теракт.