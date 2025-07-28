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Главные новости 28 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 июля 2025.

Трамп рассказал о соглашении с ЕС по 15% таможенной пошлине

Американский президент Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что достиг договоренности с Евросоюзом о введении 15% торговых тарифов на ввоз европейских товаров в США. Политик добавил, что ЕС не будет облагать пошлинами товары, произведенные в Штатах.

США договорились о проведении переговоров Камбоджи и Таиланда

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу делегаций Камбоджи и Таиланда в Малайзии. Содействовать переговорам будут сотрудники администрации Дональда Трампа. Рубио выразил надежду, что во время встречи стороны смогут договориться о прекращении огня.

Новость о блокировке WhatsApp в Госдуме назвали фейком

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN с 1 августа, распространяемые в Сети, «вбросом выходного дня». Депутат отказался подробнее комментировать новость и уточнил, что информация о перспективах работы мессенджера — «слухи».

Стало известно, как проводили разведку исполнители теракта в «Крокусе»

Один из членов группы террористов, напавших на «Крокус сити холл», гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, побывал с разведкой в концертном зале за две недели до теракта. Он уточнил расположение выходов. 22 марта он приехал в «Крокус» за четыре часа, чтобы определить, удастся ли совершить теракт.

В Пхеньяне приняли первый прямой авиарейс из Москвы

В столицу Северной Кореи прибыл первый самолет из России. Boeing 777−200ER встретили торжественно. Перелет занял около восьми часов. Рейс из Москвы в Пхеньян авиакомпании Nordwind станет регулярным. Пока он будет выполняться раз в месяц. Минимальная цена билета в июле составила 44,7 тыс. рублей.

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