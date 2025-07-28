Главные новости 28 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 июля 2025.
Трамп рассказал о соглашении с ЕС по 15% таможенной пошлине
Американский президент Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что достиг договоренности с Евросоюзом о введении 15% торговых тарифов на ввоз европейских товаров в США. Политик добавил, что ЕС не будет облагать пошлинами товары, произведенные в Штатах.
США договорились о проведении переговоров Камбоджи и Таиланда
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал встречу делегаций Камбоджи и Таиланда в Малайзии. Содействовать переговорам будут сотрудники администрации Дональда Трампа. Рубио выразил надежду, что во время встречи стороны смогут договориться о прекращении огня.
Новость о блокировке WhatsApp в Госдуме назвали фейком
Стало известно, как проводили разведку исполнители теракта в «Крокусе»
Один из членов группы террористов, напавших на «Крокус сити холл», гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, побывал с разведкой в концертном зале за две недели до теракта. Он уточнил расположение выходов. 22 марта он приехал в «Крокус» за четыре часа, чтобы определить, удастся ли совершить теракт.