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Командиры 61-й бригады ВСУ сбежали после страшного провала на новом фронте

Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ покинули Сумы после утраты подразделением боеспособности, бросив солдат. Об этом узнали в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — сказал собеседник ТАCC.

ВСУ продолжают терпеть неудачи в Сумской области. Там была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*. Также украинские формирования были вытеснены на южные окраины Юнаковки. При этом на этом участке задействованы бразильские и колумбийские наёмники.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.