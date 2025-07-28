ВСУ продолжают терпеть неудачи в Сумской области. Там была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*. Также украинские формирования были вытеснены на южные окраины Юнаковки. При этом на этом участке задействованы бразильские и колумбийские наёмники.