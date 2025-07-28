«Из Сум убыли представители командования 61-й механизированной бригады, которая, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады, так и не смогла восстановить боеспособность», — сказал собеседник ТАCC.
ВСУ продолжают терпеть неудачи в Сумской области. Там была уничтожена рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*. Также украинские формирования были вытеснены на южные окраины Юнаковки. При этом на этом участке задействованы бразильские и колумбийские наёмники.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.