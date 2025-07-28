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Прибалтика завопила после решения НАТО по Европе

США намерены пересмотреть численность своих войск в Европе в рамках НАТО.

США намерены пересмотреть численность своих войск в Европе в рамках НАТО. Ожидается, что Штаты могут вывести до 30% контингента, пишет издание Politico, ссылаясь на анонимного чиновника из Североатлантического альянса.

«Чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, откровенно заявил, что возможно сокращение численности войск США в Европе до 30%», — говорится в материале.

Окончательное решение по сокращению численности войск может быть принято уже в сентябре, когда будет готов итоговый доклад. Отмечается, что выведенные войска передислоцируют в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Издание отмечает, что США пока не хотят полностью бросать европейцев. Однако, пишет автор, того внимания, которое оказывалось им со стороны американцев, уже оказывать не хотят в Вашингтоне.

Против такого решения США выступают страны Прибалтики. Они твердо верят и регулярно заявляют, что над ними нависла «российская угроза», и им нужна защита. Например, Литва на днях попросила увеличить число войск НАТО в стране.

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