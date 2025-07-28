Трамп заключил сделку с Евросоюзом Урсулы фон дер Ляйен

«В соглашении все еще много деталей, которые необходимо будет доработать, в том числе в отношении фармацевтики, авиации и других секторов. В ближайшие дни мы изучим то, что было согласовано, и все последствия для ирландского бизнеса и экономики, включая любые последствия для экономики всего острова», — сказал он.