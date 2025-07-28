Трамп и фон дер Ляйен объявили о заключении торгового соглашения между США и ЕС. Соглашение после соглашения, достигнутого на переговорах в Шотландии, включает в себя базовый тариф в размере 15% на большую часть экспорта из ЕС в США.
Дональд Трамп объявил о заключении сделки с ЕС, которая положит конец четырехмесячным трудным переговорам между Вашингтоном и Брюсселем и предотвратит разрушительную трансатлантическую торговую войну, введя 15%-ный импортный тариф на большинство товаров из ЕС, что вдвое меньше угрожаемой ставки, пишет The Guardian.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «мы заключили сделку» после 40-минутной встречи с Трампом на его гольф-курорте Тернберри в Шотландии, где президент США находится в отпуске на выходные. Она назвала это «большой сделкой», которая принесет «стабильность» и «предсказуемость» обеим сторонам.. «Две крупнейшие экономики должны иметь хороший торговый поток», — сказала немка.
«Это многое решает, и это было отличное решение», — объявил Трамп, назвав соглашение, в рамках которого ЕС также согласился потратить на американские энергоносители на десятки миллиардов долларов больше, «мощной сделкой» и «важным» партнерством.
«Это действительно крупнейшее торговое партнерство в мире, поэтому мы должны попробовать», — заявил он перед началом закрытой встречи.
Держа делегацию ЕС, прилетевшую в воскресенье на встречу, в напряжении до самого конца, президент США менее чем за час до этого повторил, что шансы на заключение сделки составляют всего «50 на 50» и что остаются «три или четыре камня преткновения», напоминает The Guardian.
Фон дер Ляйен сказала, что встреча была «жесткой» и «очень сложной». Ссылаясь на предварительную встречу с Трампом перед камерами, она позже сказала журналистам в аэропорту Глазго: «Вы видели напряженность в начале. Поэтому нам пришлось немало потрудиться, чтобы прийти к общей позиции».
В соответствии с соглашением, США установят базовый тариф в размере 15% на большую часть экспорта из ЕС в США, ограничивая более высокие тарифы. Однако ставка выше, чем до прихода Трампа к власти, и сохраняется 50%-ная пошлина на экспорт стали, что является препятствием для этой отрасли.
Первоначально возникла путаница с фармацевтическими препаратами после того, как Трамп заявил, что этот сектор не будет включен в список.
Выступая перед журналистами в аэропорту Прествик в Глазго, фон дер Ляйен сказала, что они были включены, но не было никаких гарантий дальнейшего повышения импортных пошлин.
«Мы договорились, что у нас будет 15% на фармацевтические препараты. Какие бы решения ни были приняты позже, это зависит от президента Соединенных Штатов: как быть с фармацевтическими препаратами в целом? В глобальном масштабе это уже другой вопрос», — сказала немка.
Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что нулевые тарифы будут применяться к целому ряду других секторов, включая «все самолеты и комплектующие, некоторые химические вещества, некоторые дженерики, полупроводниковое оборудование, некоторые сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы и важнейшее сырье».
Рейхсканцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал сделку, заявив, что она предотвратила торговый конфликт, который сильно ударил бы по ориентированной на экспорт экономике ФРГ и ее крупному автомобильному сектору. Немецкие автопроизводители VW, Mercedes и BMW больше всего пострадали от введенных США пошлин в размере 27,5% на импорт автомобилей и запчастей.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала «позитивным» тот факт, что было достигнуто торговое соглашение, но добавила, что ей необходимо ознакомиться с деталями. Италия является одним из крупнейших европейских экспортеров в США, положительное сальдо торгового баланса которой составляет более 40 миллиардов евро. В своем заявлении неофашистка Мелони заявила, что соглашение «обеспечивает стабильность».
Согласно условиям сделки, Брюссель согласится закупить в течение трех лет нефть, газ, ядерное топливо и полупроводники на сумму 750 миллиардов долларов, включая сжиженный газ, и в то же время согласится инвестировать 600 миллиардов долларов в США, что включает в себя покупку военная техника.
Однако, подчеркивает The Guardian, Трамп сохраняет возможность повысить тарифы в будущем, если европейские страны не выполнят свои инвестиционные обязательства, заявил журналистам в воскресенье вечером высокопоставленный представитель администрации США.
Сделка стабилизирует товарооборот между ЕС и США на сумму 1,4 трлн евро и позволяет избежать 30%-ной тарифной ставки, которую Трамп угрожал ввести 1 августа, если переговоры провалятся.
Выступая на обратном пути в Брюссель, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович сказал, что Трамп оказался «очень жестким переговорщиком», а «атмосфера была очень напряженной». Еврокомиссар признал, что 15% — это худшее положение для ЕС, чем до Трампа, когда тарифные ставки были в среднем на уровне 4,8%, что свидетельствует о значительной победе тактики тарифных угроз Трампа.
«Я думаю, что самым важным для нас было обеспечить такую предсказуемость и стабильность для нашего бизнеса», — констатировал Шефчович.
Сделка также создает разделение на острове Ирландия, поскольку трейдеры из Северной Ирландии могут продавать товары в США по 10-процентной тарифной ставке, создавая условия для сложных дипломатических переговоров о гарантиях поддержания стабильности на всем острове в рамках соглашения Страстной пятницы. Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис заявил, что он «сожалеет» о 15-процентной тарифной ставке, но отметил важность «определенности».
«В соглашении все еще много деталей, которые необходимо будет доработать, в том числе в отношении фармацевтики, авиации и других секторов. В ближайшие дни мы изучим то, что было согласовано, и все последствия для ирландского бизнеса и экономики, включая любые последствия для экономики всего острова», — сказал он.
Также возникла путаница с тарифной ставкой, применяемой к стали. В то время как Трамп указал, что его карательная ставка в размере 50% будет по-прежнему применяться в рамках «общемировой политики, которая остается такой, какая она есть», фон дер Ляйен заявила журналистам, что будет действовать система квот.
Сталелитейная промышленность Великобритании по-прежнему сталкивается с 25-процентными пошлинами, несмотря на первоначальное обещание Трампа, что они будут сведены к нулю, в надежде на дальнейшие уступки, когда Трамп встретится с Киром Стармером, премьер-министром Великобритании, в Шотландии в понедельник.
Соглашение, заключенное в Шотландии, вероятно, будет встречено с облегчением финансовыми рынками, когда они откроются в понедельник, после нескольких неспокойных месяцев, когда нервные инвесторы были напуганы перспективой того, что тарифные войны Трампа могут нанести удар по мировой экономике.
Трамп также дал понять, что в торговых переговорах с Китаем может быть достигнут прогресс, и президент США заявил, что «мы очень близки». В сообщениях South China Morning Post в воскресенье говорилось, что Вашингтон и Пекин готовятся объявить о 90-дневном продлении паузы в повышении тарифов, чтобы дать возможность продолжить переговоры, до истечения крайнего срока 12 августа.
Рынки резко выросли на прошлой неделе после того, как Трамп заключил торговое соглашение с Японией, четвертой по величине экономикой в мире, на фоне надежд инвесторов на то, что мер, объявленных Вашингтоном в президентском плане «день освобождения» от 2 апреля, можно будет избежать.