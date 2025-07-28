Politico: Трамп общается с партнерами по личному телефону в обход протокола

По мнению Politico, способность партнёров Трампа адаптироваться к его стилю общения помогает наладить личные отношения с главой американской администрации и извлечь из этого пользу. Так, один из европейских чиновников отметил, что на июньском саммите НАТО Трампа удалось убедить предоставить Украине военную помощь за счёт финансирования со стороны стран Европейского союза.