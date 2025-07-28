Politico: Трамп общается с партнерами по личному телефону в обход протокола

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп нарушает дипломатический протокол, общаясь по личному телефону с иностранными лидерами, сообщает издание Politico.
Источники сообщают, что Трамп разговаривает по телефону с большим количеством лидеров чаще, чем можно было бы предположить. Большинство разговоров касаются конкретных вопросов и дел, но также затрагивают и личные темы.
Среди собеседников Трампа называют президента Франции Эммануэля Макрона, наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
По мнению Politico, способность партнёров Трампа адаптироваться к его стилю общения помогает наладить личные отношения с главой американской администрации и извлечь из этого пользу. Так, один из европейских чиновников отметил, что на июньском саммите НАТО Трампа удалось убедить предоставить Украине военную помощь за счёт финансирования со стороны стран Европейского союза.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп в ходе общения с британским премьер-министром Киром Стармером, помимо обсуждения международной повестки, затрагивал вопросы, касающиеся его личных интересов и переживаний.