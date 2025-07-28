Объявление воюющей страной «тактической паузы» в войне вызвало настороженность

Палестинцы в Газе настороженно отреагировали на то, что Израиль объявил ограниченную, ежедневную паузу в боевых действиях в трех населенных районах сектора, чтобы разрешить доставку на территорию «минимального», как выразился Биньямин Нетаньяху, объема гуманитарной помощи.
Десятки палестинцев умерли от голода за последние недели в результате кризиса, который гуманитарные организации и ООН объясняют блокадой Израиля, направленной почти на весь доступ гуманитарной помощи на территорию страны, пишет The Guardian. Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщила, что 90 000 женщин и детей срочно нуждаются в лечении от недоедания и что каждый третий человек в течение нескольких дней обходится без еды в секторе Газа.
Израильские военные заявили, что они ввели «тактическую паузу» в густонаселенных районах города Газа, Дейр-эль-Балаха и Муваси, чтобы «увеличить масштабы гуманитарной помощи» в секторе. Пауза будет повторяться каждый день с 10 утра до 8 вечера по местному времени до дальнейшего уведомления, и Израиль продолжит боевые действия в других районах Газы.
«Какой бы путь мы ни выбрали, нам придется продолжать разрешать ввоз минимального количества гуманитарных грузов», — говорится в заявлении премьер-министра Израиля, в попытке преуменьшить значение ослабления израильской блокады. На Нетаньяху оказывается давление со стороны правых членов его коалиции, которые требуют еще более жесткого подхода к Газе, подчеркивает The Guardian.
Вскоре после начала гуманитарной паузы Израиль нанес авиаудар по зданию в городе Газа, в результате чего погибли женщина и четверо ее детей.
Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Шотландии, заявил, что Израилю придется принять решение о своих дальнейших шагах в Газе, и заявил, что не знает, что произойдет после того, как Израиль и США на прошлой неделе прекратят переговоры о прекращении огня и освобождении заложников с ХАМАСОМ.
Израиль заявил, что принимаемые им меры были направлены на улучшение гуманитарной ситуации и «опровержение ложных заявлений о преднамеренном голоде в секторе Газа», опубликовав видеозапись ночной воздушной операции по сбросу гуманитарной помощи, в которую входили мука, сахар и консервы. Иордания и Объединенные Арабские Эмираты также осуществили воздушную поставку грузов в воскресенье днем.
Израиль также заявил, что создаст гуманитарные коридоры, которые позволят ООН доставлять продовольствие и медикаменты в Газу, а также включит опреснительную установку для обеспечения водой.
Местные жители настороженно восприняли новость о гуманитарных паузах, которые не верили, что Израиль хочет избавить их от мук голода, утверждает The Guardian. «Открытие гуманитарных контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи ничего не изменит на местах, даже если это продлится неделю или две, потому что гуманитарный кризис и голод в Газе превзошли все ожидания», — говорит Эйяд аль-Банна, учитель математики и отец семерых детей.
Он и другие жители отмечают, что не заметили никаких изменений в наличии или ценах на товары на рынке в воскресенье, кроме муки, которая за ночь подешевела примерно на 20%. Один врач рассказал, что в больницу аль-Насер к нему не поступало никаких медикаментов, поскольку там остро ощущается потребность в пищевых добавках для людей, страдающих от недоедания.
Другие были более критичны к новым мерам помощи, особенно к воздушным десантам гуманитарных грузов. «Метод доставки помощи с воздуха оскорбителен для палестинского народа — он использовался в начале войны и привел к гибели многих мирных жителей», — говорит Хикмат аль-Масри из северной части Газы.
Министерство здравоохранения Палестины зафиксировало 10 травм, полученных в результате падения ящиков с гуманитарной помощью в воскресенье.
ВПП ООН приветствовала новые меры, которые, как она выразила надежду, позволят увеличить поставки срочно необходимых продуктов питания.
«У ВПП достаточно продовольствия в регионе или на пути к нему, чтобы прокормить все население в 2,1 миллиона человек в течение почти трех месяцев», — говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье, и добавляется, что прекращение огня необходимо для обеспечения продовольствием всего населения Газы.
Глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер заявил, что в воскресенье Израиль, по-видимому, ослабил некоторые ограничения на передвижение в Газе после того, как Израиль решил «поддержать увеличение помощи на одну неделю».
Согласно первоначальным сообщениям, на контрольно-пропускных пунктах было собрано более 100 грузовиков с гуманитарной помощью для доставки в Газу, говорится в заявлении Флетчера. «Это прогресс, но необходимы огромные объемы помощи, чтобы предотвратить голод и катастрофический кризис в области здравоохранения», — сказал он.
Грузовики с гуманитарной помощью из Египта начали въезжать в Газу в воскресенье утром, и полиция Иордании опубликовала видеозапись, на которой видно, как грузовики с гуманитарной помощью въезжают на территорию Газы.
По меньшей мере 133 человека умерли от голода в Газе, более половины из них — дети. 10-летняя девочка Нур Абу Селаа умерла от голода в воскресенье утром. Изображения истощенных от голода тел и мертвых младенцев с раздутыми животами потрясли мир и вызвали волну глобального осуждения действий Израиля, пишет The Guardian.
Представители медицинских служб больниц Аль-Авда и Аль-Акса в центральной части Газы сообщили, что в результате израильского обстрела погибли по меньшей мере 17 человек, ожидавших грузовиков с гуманитарной помощью. Израильские военные заявили, что они произвели предупредительные выстрелы по подозреваемым, угрожавшим жизни военнослужащих, и не знали о каких-либо жертвах.
Даже премьер-министр Австралии Энтони Албаниз обвинил Израиль в нарушении международного права, заблокировав доставку гуманитарной помощи в Газу, и предупредил, что эта страна теряет поддержку на международном уровне. «Совершенно очевидно, что прекращение поставок продовольствия, которое Израиль принял в марте, является нарушением международного права», — заявил он в воскресенье.
Представители гуманитарных организаций предупреждают, что масштабы недоедания означают, что помощь должна поступать на территорию, чтобы спасти жизни людей, чьи органы уже отказывают в работе. Некоторые гуманитарные организации раскритиковали частичное расширение помощи и призвали к немедленному открытию всех контрольно-пропускных пунктов в Газе.
Израиль же, как пишет The Guardian, отрицает, что в Газе существует проблема голода, и возлагает вину за любые проблемы с голодом на ООН, утверждая, что организация не смогла должным образом распределить помощь. ООН заявила, что израильские военные отклонили большинство их просьб о доставке помощи в Газу.
Первоначально Израиль на два с половиной месяца заблокировал поступление всей гуманитарной помощи в Газу, а затем разрешил небольшой объем помощи ввозиться на территорию. С тех пор она разрешила въезд в Газу 4500 грузовикам ООН, примерно по 70 грузовиков в день, что намного меньше, чем 500 грузовиков, необходимых ежедневно для прокормления населения.
Израиль публично осудил систему оказания помощи Газе под руководством ООН, обвинив ее в том, что она позволяет ХАМАСУ систематически перекачивать помощь — утверждение, которое ООН отвергла.
Израиль поддержал частный гуманитарный фонд Газы (GHF), возглавляемый США, в качестве альтернативы ООН. Однако, по данным ООН, за два месяца пребывания в Газе более 1000 человек погибли в результате израильского обстрела при попытке получить помощь, в основном в пунктах распределения гуманитарной помощи.
Когда Израиль объявил о своих последних гуманитарных мерах, он продолжил бомбардировки сектора Газа, в результате которых погибли 38 человек, в том числе 23 человека, обратившихся за помощью. В результате одного удара погибли по меньшей мере девять человек, в том числе трое детей, в результате попадания в палатку, в которой размещались перемещенные лица на юге Газы, отмечает The Guardian.
Израильские военные объявили, что в Газе были убиты два солдата, в результате чего общее число солдат, погибших с начала конфликта, достигло 898 человек.
Гуманитарная пауза наступила в связи с продолжающимися переговорами о прекращении огня, после того как в пятницу США и Израиль отозвали свои переговорные группы из Катара. США и Израиль обвинили ХАМАС в несерьезном отношении к перемирию, в то время как ХАМАС и посредники заявили, что вывод войск был всего лишь тактикой ведения переговоров. Находящийся в изгнании глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил в воскресенье, что переговоры о прекращении огня с Израилем «бессмысленны в условиях продолжающейся блокады и голода».