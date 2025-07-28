Объявление воюющей страной «тактической паузы» в войне вызвало настороженность

Он и другие жители отмечают, что не заметили никаких изменений в наличии или ценах на товары на рынке в воскресенье, кроме муки, которая за ночь подешевела примерно на 20%. Один врач рассказал, что в больницу аль-Насер к нему не поступало никаких медикаментов, поскольку там остро ощущается потребность в пищевых добавках для людей, страдающих от недоедания.