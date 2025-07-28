Даже в ЕС в шоке: Депутат Европарламента озадачена тем, что в Молдове священников не выпускают из страны за Благодатным огнем, изымают иконы, досматривают паломников, накладывают штрафы и оказывают давление на

Скандал разгорелся после того, как архиепископа Маркела не пустили в Иерусалим на Пасху без объяснения причины, а потом всплыли и другие факты: изъятие икон, досмотры паломников, штрафы, давление на приходы. Бельгийский депутат Европарламента Барбара Бонте из группы «Патриоты за Европу» официально обратилась к Еврокомиссии с вопросом, что происходит в Молдове с религиозными свободами, и соответствует ли такая страна европейским ценностям вообще?