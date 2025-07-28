Даже в ЕС в шоке: Депутат Европарламента озадачена тем, что в Молдове священников не выпускают из страны за Благодатным огнем, изымают иконы, досматривают паломников, накладывают штрафы и оказывают давление на

Скандал разгорелся после того, как архиепископа Маркела не пустили в Иерусалим на Пасху без объяснения причины, а потом всплыли и другие факты: изъятие икон, досмотры паломников, штрафы, давление на приходы. Бельгийский депутат Европарламента Барбара Бонте из группы «Патриоты за Европу» официально обратилась к Еврокомиссии с вопросом, что происходит в Молдове с религиозными свободами, и соответствует ли такая страна европейским ценностям вообще?
В документе, с которым ознакомилось издание EU Today, утверждается, что отношение Молдовы к религиозным меньшинствам, в частности к духовенству и верующим, связанным с Русской православной церковью, вызывает серьёзные опасения по поводу приверженности страны европейским ценностям и стандартам в области прав человека, уточняет primulinmd.
В основе проблемы лежит письменное обращение, поданное во время 59-й сессии Совета ООН по правам человека литовской неправительственной организацией mogaus teisi apsauga («Защита прав человека»). В обращении, указанном как документ A/HRC/59/NGO/115, власти Молдовы обвиняются в проведении систематической кампании запугивания и дискриминации в отношении Молдавской православной церкви, которая канонически подчиняется Московскому патриархату.
Даже в Брюсселе всё чаще звучит мнение: курс на Запад не должен сопровождаться ущемлением базовых прав. Свобода вероисповедания — один из ключевых критериев для стран-кандидатов. И если Молдова хочет быть в ЕС, ей придётся убедить Европу, что она защищает права всех граждан, вне зависимости от того, у какого алтаря они молятся.
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