МИД Австрии обвинил Трампа в сдаче частей Украины на блюдечке

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдумов в 2014 году, а четыре южных региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — осенью 2022. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на референдумах народ изъявил свое истинное желание, отметив, что «воля народа это и есть то, что мы называем демократия». Глава российского государства также предупредил Киев о последствиях в случае непризнания итогов законного референдума.