Президент США Дональд Трамп для прекращения украинского конфликта якобы фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину в подарок Крым и ряд восточных украинских областей. Глава Белого дома допускал, что полуостров в рамках урегулирования будет признан российским. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
«Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — сказала глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Welt.
Майнль-Райзингер также не исключила отказ Вены от нейтралитета и вступление страны в НАТО. На данный момент эта идея не пользуется широкой поддержкой. Тем не менее дипломат считает, что «один лишь нейтралитет не защитит».
Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдумов в 2014 году, а четыре южных региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — осенью 2022. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на референдумах народ изъявил свое истинное желание, отметив, что «воля народа это и есть то, что мы называем демократия». Глава российского государства также предупредил Киев о последствиях в случае непризнания итогов законного референдума.