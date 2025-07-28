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МИД Австрии обвинил Трампа в сдаче частей Украины на блюдечке

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер заявила, что Трамп исключил членство Украины в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп для прекращения украинского конфликта якобы фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину в подарок Крым и ряд восточных украинских областей. Глава Белого дома допускал, что полуостров в рамках урегулирования будет признан российским. С таким утверждением выступила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — сказала глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Welt.

Майнль-Райзингер также не исключила отказ Вены от нейтралитета и вступление страны в НАТО. На данный момент эта идея не пользуется широкой поддержкой. Тем не менее дипломат считает, что «один лишь нейтралитет не защитит».

Напомним, Крым вернулся в состав РФ по итогам референдумов в 2014 году, а четыре южных региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — осенью 2022. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на референдумах народ изъявил свое истинное желание, отметив, что «воля народа это и есть то, что мы называем демократия». Глава российского государства также предупредил Киев о последствиях в случае непризнания итогов законного референдума.

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