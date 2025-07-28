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Politico: США могут уменьшить численность войск в Европе на 30%

Издание сослалось на чиновника из НАТО, «говорящего откровенно».

Источник: Аргументы и факты

США могут уменьшить численность своих войск, находящихся в Европе, на 30%, сообщает американское издание Politico со ссылкой на чиновника из НАТО.

В публикации не называется имя чиновника, так как он пожелал остаться неназванным, «чтобы говорить откровенно», отметили журналисты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале июля заявлял, что вопрос о сокращении американского военного контингента в Европе не стоит на повестке дня.

По мнению политолога, руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, в НАТО боятся, что Штаты выведут свои войска с европейской территории.

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