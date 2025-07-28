Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем Крещения Руси, который ежегодно отмечают 28 июля. В этот день Православная церковь чтит память крестителя Руси святого равноапостольного великого князя Владимира.
Глава республики отметил, что Крещение заложило основу духовного облика нашей цивилизации, а крещенская купель святого князя в Херсонесе стала символом единства нашего народа и российской государственности. Сегодня Россия демонстрирует миру свой уникальный путь развития, во многом благодаря важному выбору, сделанному равноапостольным князем.
«Враги, конечно, очень хотели бы разрушить это единство, вернуть нас в давние времена разобщения и вражды. Потому и пытаются они оклеветать, разделить, уничтожить нашу Церковь, стереть из памяти и душ людей наследие святого Владимира. Но ничего у них не получится. Россия, как это уже много раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной. С праздником, друзья!» — говорится в поздравлении главы республики.