Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси

«Враги, конечно, очень хотели бы разрушить это единство, вернуть нас в давние времена разобщения и вражды. Потому и пытаются они оклеветать, разделить, уничтожить нашу Церковь, стереть из памяти и душ людей наследие святого Владимира. Но ничего у них не получится. Россия, как это уже много раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной. С праздником, друзья!» — говорится в поздравлении главы республики.