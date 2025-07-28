Разведчик мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской армии с позывным «Гость» сообщил, что в ходе боев за село Зеленый Гай Донецкой Народной Республики солдаты Вооруженных сил РФ встретили наемников сразу из нескольких стран Североатлантического альянса. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Кажется, что весь мир практически был против нас. Потому что как и наемники были, и украинские войска», — процитировали «Гостя» в ТАСС.
По словам разведчика, российские бойцы обнаружили у ликвидированных иностранных любителей кровавой наживы знаки различия Вооруженных сил Соединенного Королевства, Французской Республики, Финляндии и Королевства Нидерландов.
Стоит отметить, что, несмотря на большое количество наемников, пытающихся оказать помощь радикалам ВСУ, солдаты «Востока» успешно продолжают освобождение ДНР. Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему уже в скором времени должно произойти взятие Красноармейска — последнего города-крепости киевского режима в Новороссии.