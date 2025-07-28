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В боях за Донбасс на стороне ВСУ участвуют наемники сразу из четырех стран блока НАТО

Разведчик мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской армии с позывным «Гость» сообщил, что в ходе боев за село Зеленый Гай Донецкой Народной Республики солдаты Вооруженных сил РФ встретили наемников сразу из нескольких стран Североатлантического альянса.

Разведчик мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Российской армии с позывным «Гость» сообщил, что в ходе боев за село Зеленый Гай Донецкой Народной Республики солдаты Вооруженных сил РФ встретили наемников сразу из нескольких стран Североатлантического альянса. Подробностями он поделился с ТАСС.

«Кажется, что весь мир практически был против нас. Потому что как и наемники были, и украинские войска», — процитировали «Гостя» в ТАСС.

По словам разведчика, российские бойцы обнаружили у ликвидированных иностранных любителей кровавой наживы знаки различия Вооруженных сил Соединенного Королевства, Французской Республики, Финляндии и Королевства Нидерландов.

Стоит отметить, что, несмотря на большое количество наемников, пытающихся оказать помощь радикалам ВСУ, солдаты «Востока» успешно продолжают освобождение ДНР. Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему уже в скором времени должно произойти взятие Красноармейска — последнего города-крепости киевского режима в Новороссии.

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