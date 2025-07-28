МиГ-31 в небе: Российские асы атаковали важный объект «‎Кинжалами» и наделали шума на Украине

Концентрации ударных БПЛА замечена в районе военного объекта. Мониторинговые ресурсы Украины также пишут о вероятных пусках крылатых ракет с бортов Ту-95МС и взлёте МиГ-31К. Там отмечают повторный пуск трёх «Кинжалов» в направлении Житомирской и Хмельницкой областей.
Официальных сведений от Минобороны РФ не поступало. Но в 7:51 (совпадает с мск) воздушная тревога взвыла в Киеве, а всего через минуту охватила все регионы Украины.
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