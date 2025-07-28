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Минниханов назвал участников «Абилимпикса» примером несгибаемой воли

Первый в истории России чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» проходит в Казани. Участники — не просто бойцы, а пример несгибаемой воли и силы духа. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

«К нам приехали участники со всей страны. Они настоящие бойцы и пример несгибаемой воли», — отметил Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что проведение чемпионата стало возможным благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Участники демонстрируют свои навыки по 15 профессиональным компетенциям.

Одной из ключевых задач чемпионата, как подчеркнул Минниханов, является создание возможностей для стажировок и дальнейшего трудоустройства участников в ведущие организации страны.

Отметим, что чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

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