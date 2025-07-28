Две воюющие страны после угроз Трампа начали мирные переговоры

Пхумтам заявил в воскресенье, что военные операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение: «Солдаты будут продолжать выполнять свою работу в полную силу — так что тайцы не волнуются — до тех пор, пока правительство не достигнет четкого соглашения о том, что опасности для людей нет, и не обеспечит соблюдение интересов страны, чтобы установить мир, который мы хотим видеть».