Две воюющие страны после угроз Трампа начали мирные переговоры

Таиланд и Камбоджа проводят мирные переговоры, после того как Трамп призвал их урегулировать разногласия. Премьер-министры азиатских двух стран решили принять участие в переговорах в Малайзии после того, как в субботу президент США пригрозил приостановить торговые сделки, если боевые действия не прекратятся.
Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Таиланд и Камбоджа хотят урегулировать свои разногласия, а лидеры обеих стран готовятся встретиться в Малайзии для переговоров о прекращении смертоносных столкновений, которые продолжаются уже пятый день.
По меньшей мере 35 человек погибли и более 270 000 были вынуждены покинуть свои дома в результате самых ожесточенных за последние десять лет столкновений между соседними странами, отмечает The Guardian. Столкновения продолжились и рано утром в понедельник, всего за несколько часов до начала переговоров в Куала-Лумпуре.
В субботу Трамп заявил, что он разговаривал с лидерами обеих стран, предупредив, что США не будут вести переговоры о торговой сделке ни с одной из сторон, пока не прекратятся боевые действия. И Таиланд, и Камбоджа сталкиваются с перспективой введения 36-процентных пошлин США с 1 августа.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Госдепартамента США находятся в Малайзии для содействия мирным усилиям. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что встреча была «организована совместно Соединенными Штатами и при участии Китая».
Китай, как напоминает The Guardian, является близким союзником Камбоджи и ранее выражал обеспокоенность по поводу конфликта, заявляя, что он будет «содействовать мирным переговорам» и «играть конструктивную роль в содействии деэскалации».
Малайзия в настоящее время является председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и также призывает к прекращению боевых действий.
Таиланд и Камбоджа давно спорят из-за территории на их общей границе, но в четверг вспыхнули боевые действия после того, как тайские солдаты были ранены в результате взрыва наземной мины, напоминает The Guardian. Обе страны отозвали своих послов, а Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджей, что привело к ухудшению дипломатических отношений.
Обе стороны обменялись обвинениями в столкновениях, которые продолжились рано утром в понедельник.
«Уже пятый день Таиланд вторгается на территорию Камбоджи с тяжелым вооружением и развертыванием большого количества войск, чтобы захватить камбоджийскую землю», — заявляет представитель министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата в преддверии переговоров.
Тайские военные заявили, что боевые действия продолжались рано утром в понедельник, в то время как исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил журналистам, покидая аэропорт Бангкока: «Мы не верим, что Камбоджа действует добросовестно, основываясь на их действиях по решению проблемы. Они должны продемонстрировать подлинные намерения, и мы оценим это во время встречи».
На данный момент в Таиланде в результате боевых действий погибли 22 человека, в том числе 14 гражданских лиц, отмечает The Guardian. Камбоджа сообщила, что погибли 13 человек, хотя было неясно, входит ли в их число генерал-лейтенант Дуонг Самниенг, о гибели которого в бою было объявлено в воскресенье.
Более 139 000 человек в Таиланде были эвакуированы из своих домов, в результате чего приграничные районы опустели, магазины, школы и больницы были закрыты. В Камбодже более 134 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.
Пхумтам заявил в воскресенье, что военные операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение: «Солдаты будут продолжать выполнять свою работу в полную силу — так что тайцы не волнуются — до тех пор, пока правительство не достигнет четкого соглашения о том, что опасности для людей нет, и не обеспечит соблюдение интересов страны, чтобы установить мир, который мы хотим видеть».
Таиланд обвинил Камбоджу в нанесении ударов по гражданским районам, включая больницу, в то время как Камбоджа обвинила тайских военных в применении кассетных боеприпасов.
Столкновения также привели к отмене торжеств, которые должны были состояться в честь короля Таиланда Маха Ваджиралонгкорна, отмечающего в понедельник свой 73-й день рождения.
Конфликт также привел к росту национализма в обеих странах, что побудило тайских чиновников предостеречь своих граждан от «любого рода насилия, будь то в словах или действиях», в отношении камбоджийских мигрантов, проживающих в стране.
Спор был осложнен враждой между двумя высокопоставленными политическими деятелями из обеих стран — Хун Сеном, бывшим лидером Камбоджи и отцом нынешнего премьер-министра, и Таксином Чинаватом, бывшим лидером Таиланда и отцом нынешнего премьер-министра Паэтонгтарн Чинават. Паэтонгтарн в настоящее время отстранена от должности после того, как Хун Сен опубликовал запись противоречивого телефонного разговора, который он провел с ней. Неясно, почему он обнародовал этот разговор, но это вызвало возмущение в Таиланде и подчеркнуло масштабы разногласий между двумя семьями.